رياضة | الصين تقوم بحذف اسم أوزيل من إحدى الألعاب الإلكترونية

ورفعت شركة نت إيز الصينية إسم الدولي الألماني من لعبة "بي إي إس" (برو إيفوليوشن سوكر PES ) الشهيرة، وذلك في أعقاب هجومه الشديد على الحكومة الصينية منذ أيام.

ولم تقم شركة كونامي اليابانية التي تقوم بتطوير اللعبة بالرد على موقف الشركة الصينية بحذف أوزيل من اللعبة، ورفضت اللعبة التعليق على السؤال الموجه لها من قبل وكالة فرانس برس الإخبارية الفرنسية.

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