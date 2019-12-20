رياضة | مارادونا يصدم ميسي وجماهير برشلونة بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يصدم ميسي وجماهير برشلونة بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الأرجنتيني الكبير وأيقونة كرة القدم العالمية لويس أرماندو مارادونا تصريحاً صادماً لمواطنة وأسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي.



ويرى مارادونا أن نجم ريال مدريد القديم ألفريدو دي ستيفانو هو أفضل لاعب في التاريخ، متجاهلاً نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وأدلى مارادونا بتصريحات تليفزيونية قائلاً: " دي ستيفانو هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، لقد تفوق على جميع اللاعبين وأنا منهم". Advertisements

وتابع: "بالنسبة لي لقد تفوقت على بيليه، ووضح ذلك في ريو دي جانيرو، لكن بيليه لم يقدم الإشادة لدي ستيفانو، مع أنه يعد أسطورة من أساطير كرة القدم".

وساهم مارادونا في الحصول على بطولة كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 في المكسيك، ولهذا السبب تفضله جماهير الأرجنتين على ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي وبالرغم من نجاحاته الكبيرة مع برشلونة، إلا أنه يمتلك سجل ضعيف جداً مع منتخب التانجو.