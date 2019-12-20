رياضة | ثلاثة من عمالقة أوروبا يستهدفون ضم محمد صلاح



تقترب ثلاثة أندية من عمالقة قارة أوروبا من الدخول في صراع قوي للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي تقترب ثلاثة أندية من عمالقة قارة أوروبا من الدخول في صراع قوي للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه من المحتمل أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم بنسبة كبيرة جدا.

الثلاثي المتصارع على ضم صلاح Advertisements وأكدت التقارير الصحفية أن كل من نادي يوفنتوس ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة يرغبون في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم لتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد.

ويحاول نادي ليفربول أخذ الاحتياط اللازمة تحسبا لرحيل نجوم الفريق أمثال صلاح وذلك عن طريق التعاقد مع بعض اللاعبين واستهداف بعض المواهب الأخرى لضمهم في الشتاء والصيف وبدأ النادي بالياباني تاكومي مينامينو مهاجم سالزبورج الذي ضمه الفريق بالفعل.

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم وقد شارك محمد صلاح في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.