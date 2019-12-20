اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر AHLY goal كورة لايف المفتوحة ماتش الزمالكNOW

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بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد سموحة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الزمالك ضد سموحة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.