اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20 -12 -2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20 -12 -2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر، وسوف يدخل فريق سموحة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سموحة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق سموحة في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق سموحة في الفترة الماضية، نجح فريق سموحة في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق سموحة أربعة أهداف في مرماه.