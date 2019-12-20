شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك يصطدم بـ"سموحة" فى مهمة استعادة الانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك تحد خاص عندما يواجه نظيره سموحة، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى الأبيض للعودة لانتصاراته المحلية بعدما تعثر مؤخرًا أمام طلائع الجيش ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن من منافسات البطولة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

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فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل المباراة، بعدما عقد جلسة مع اللاعبين بالفريق فى الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، وذلك لغلق ملف مباراة طلائع الجيش بشكل نهائى والتركيز فقط على مواجهة سموحة الليلة، بعدما أوضح لهم أنه لن يسمح بأى تهاون فى أى مباراة مقبلة، مؤكدًا لهم أن جميع المباريات القادمة سيتعامل معها بمثابة مباريات الكؤوس ولا مجال خلالها سوى تحقيق الانتصارات لمصالحة الجماهير والعودة للمنافسة على اللقب المحلى، خاصة فى ظل اتساع فارق النقاط على الصدارة وهو ما يتطلب من لاعبى الأبيض عدم التفريط فى أى نقطة وحصد كل الانتصارات فى مواجهاتهم وانتظار تعثر الفرق الأخرى خاصة الأهلى متصدر جدول ترتيب البطولة.

فيما تأكدت جاهزية حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للمشاركة فى لقاء سموحة، بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب إصابته بنزله برد، بالإضافة إلى شد خفيف فى العضلة الخلفية، والتى تعرض خلالها الفريق الأبيض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعود لقيادة الجبهة اليمنى بعدما شارك محمد عبدالسلام "مساك" الفريق فى هذا المركز فى مباراة الطلائع الأخيرة ما أدى إلى وجود ثغرات دفاعية فى تلك الجبهة استغلها كريم طارق جناح الطلائع.

فى المقابل، يبحث حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاقتناص الثلاثة نقاط أمام الزمالك، لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث حرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة واستغلال الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام طلائع الجيش، للفوز باللقاء، واستغلال نقاط الضعف لدى الفريق الأبيض، لاقتناص الثلاثة نقاط، ويضع حسام حسن الكثير من الآمال على عناصر القوة بفريقه وعلى رأسهم مهاجم الفريق السكندرى حسام حسن، الذى تألق مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ونجح فى تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته فى 5 مباريات حتى الآن بالإضافة إلى ناصر ماهر الذى نجح فى قيادة الفريق السكندرى مؤخراً للفوز على أسوان بهدف نظيف.