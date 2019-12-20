شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخشى مفاجأت تماسيح النيل على ستاد أسوان الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره الإنتاج الحربى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد بينما فاز الانتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى إطار الجولة الأخيرة للمسابقة .

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

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وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال تعثر الانتاج الحربى هذا الموسم لخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة للإبتعاد عن دوامة الهبوط ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل فى مباراة اليوم مكون من : "مسعد عوض ، طارق أبو العز، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، محمود نعيم ، محمد الصباحي، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد صغيري ، فادي فريد، أوميد أوكيري".

فيما يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى لمواصلة خطف الزحف نحو مراكز المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام أسوان مكون من : "عامر عامر وأحمد مجدي ومعاذ الحناوي، وأحمد شديد قناوي وأحمد دويدار وموسى دياوارا وممصطفى الجمل، ومحمود عادل ومحمد فييرا، وعلاء سلامة وباسم مرسي".