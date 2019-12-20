شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُكثف مفاوضاته لضم إليكي بعد "فرمان" فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثف مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم مع نادي لوزيرن السويسرى للحصول على خدمات مهاجمه النيجيرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.

وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيري إليكي للتعاقد معه في يناير حيث يتبقى للأهلى مكان شاغر فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا .