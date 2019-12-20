شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستدرج نادي مصر في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره نادى مصر فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المثير على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية بينما خسر نادى مصر من الاسماعيلى بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف بينما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف.

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ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لمواصلة الزحف نحو القمة لإستمرار الانتعاشة الكروية التى يعيشها سيد البلد هذا الموسم حيث طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس رغم وضعه المتعثر فى المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر فى مباراة اليوم مكون من : "عماد السيد ، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم ، نور السيد، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت ، رزاق سيسيه، خالد قمر"

فى المقابل طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بالعودة بنتيجة إيجايبة من الاسكندرية وتقديم عرض طيب أمام منافس قوى ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر فى مباراة اليوم مكون من : "عصام ثروت ، شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا ، إسلام صالح، محمود توبة، محمود رامبو ، رمزي خالد، عمر حبشي، مصطفى سلطان".