شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف ذئاب الجبل فى مواجهة الجريحين على ستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حرس الحدود نظيره المقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق الساحلى من الاهلى بهدف دون رد بينما خسر ذئاب الجبل من وادى دجلة بنفس النتيجة .

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .

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وشدد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة إغلاق صفحة مباراة الاهلى والتركيز على تصحيح الاخطاء الذين وقعوا فيها وتلافيها أمام ذئاب الجبلويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مواجهة اليوم مكون من : "أحمد محمود السعدني ، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني ، أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" ، نانا أنتوي – توني لوكاسا"

ومن جانبه طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع للمركز الثالث ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الحدود مكون من : "محمد أبو السعود ،أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامى -محمد مجلى - محمد يوسف - محمد عصام- عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - سيف الدين الجزيرى".