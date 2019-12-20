شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعى لغسل احزانه أمام طنطا على ستاد السلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج مصر المقاصة نظيره طنطا فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الجريحين يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر الفريق الفيومى من زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدفين فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإنتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 5 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.

وطالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بفتح صفحة جديدة عنوانها الانتصارات لاسيما بعد العقوبات الشديدة التى وقعت عليهم لتراجع النتائج فضلا عن ثقة الادارة فى استمرار الجهاز الفنى لنهاية عقده ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام ابناء السيد البدوى مكون من : " محمود حمدي - حمد مودى - عاصم سعيد - عصام صبحى - حسنى فتحى - مصطفى شبيطة - محمد رمضان - محمد مسعد - موسيس.محمد إبراهيم - عمرو مرعى"

على الجانب الأخر يسعى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لإستغلال تراجع نتائج المقاصة لتسجيل انتصار يعزز من موقعة فريقه فى جدول المسابقة فيما يبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مواجهة المقاصة مكون من : "إسلام طارق ، إيهاب سمير، محمد العشري، محمود مسعود، محمد الشاذلي ، تاديو للوانجا، حسام غالي، أحمد الألفي، عبدالرحمن الدح، أحمد فهمي ، ميدو جمال"