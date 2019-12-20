نشرة الخميس.. منافس جديد لصلاح.. وتصنيف مصر.. وقرارات نارية ببيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا عن أبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 19 ديسمبر.

منافس لصلاح.. ليفربول يضم نجم اليابان رسميًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الخميس، عن تعاقده مع النجم الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق سالزبورج النمساوي.

تصنيف فيفا.. مصر تحافظ على موقعها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على موقعه.

مصابو الأهلي.. فحص طبي لفتحي ورمضان.. وفايلر يطمئن على الرباعي

يخضع ثنائي فريق الكرة بالنادي الأهلي أحمد فتحي ورمضان صبحي لفحص طبي غدًا الجمعة لتحديد موقفهما من البرنامج التأهيلي.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة.. عودة حازم وزيزو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق الأول التي تستعد لمواجهة سموحة في الجولة التاسعة للدوري الممتاز والتي تقام على ستاد القاهرة مساء غد الجمعة.

الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم معاقبة أحمد زاهر المدير الإداري بنادي الزمالك وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق وذلك على خلفية مباراة الزمالك والجيش بالدوري.

لجنة المسابقات تغرم الأهلي ومدرب الزمالك

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وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

"منقذ الأهلي على رأسها".. 3 قرارات نارية بنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، انتهاء تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارتين التي تلقاهما الفريق خلال الجولتين الماضيتين.

الزمالك: تسريب عقود اللاعبين تم من داخل اتحاد الكرة

نشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أكد فيه أن تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، وأنه تم إبلاغ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة بالأمر.

تقترب من 2 مليار يورو.. زيادة كبيرة في عائدات الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس الأرقام المتعلقة بعائدات دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018 / 2019، وآلية توزيعها على الأندية التي شاركت في البطولة.

وليد سليمان يخطف فوزًا صعبًا للأهلي أمام الإسماعيلي ليؤمن صدارة الدوري

خطف الأهلي فوزًا صعبًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، بالدقيقة 78 من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة رامي ربيعة

أعلن النادي الأهلي، إصابة مدافع فريقه رامي ربيعة لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام نظيره الإسماعيلي.

أزمة لمونتيري المكسيكي قبل مواجهة الهلال.. 9 لاعبين يرحلون من قطر

قرر الجهاز الفني لفريق مونتيري المكسيكي، مغادرة ست لاعبين لمعسكر الفريق في الدوحة، قبل مواجهة الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك من أجل الاستعداد لنهائي الدوري المكسيكي والمقرر له يوم 27 ديسمبر الجاري.