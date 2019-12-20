اليوم.. رمضان صبحي يخضع للفحص الطبي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

يخضع رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال

الفترة المقبلة للتعافي من إصابته.

وعلى ضوء الفحص الذي يخضع له اللاعب سيتم تحديد تفاصيل برنامجه التأهيلي،

وما إذا كان سيحتاج إلى الحقن بالبلازما.وتعرض رمضان صبحي لاعب وسط الفريق لتمزق في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق صباح الثلاثاء الماضي، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ٦ أسابيع.