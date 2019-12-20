جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة

تُعد مباراة فيورنتينا وروما الأبرز بين جميع مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 في ملاعب كرة القدم حول العالم، لكنها لن تكون الوحيدة التي ستقام في افتتاح الجولة الجديدة بالدوريات الخمس الكبرى.

في إسبانيا ستفتتح مباريات الجولة الـ18 بلقاء بين إيبار وغرناطة على ملعب الأول “إيبوروا” بعد ربع ساعة فقط من بدء مباراة فيورنتينا وروما على ملعب آرتيميو فرانكي في الجولة ال17 من الدوري الإيطالي، وبعد نصف ساعة من انطلاق مباراة هوفنهايم وبوروسيا دورتموند بافتتاح الجولة ال17 من الدوري الألماني.

ويحتاج بوروسيا دورتموند للفوز من أجل مواصلة مطاردة لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ على صدارة البوندسليجا، حيث يحتل الفريق الأصفر المرتبة الرابعة برصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدرين، وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الثالث.

وفي الملاعب العربية ستقام أكثر من مباراة هامة، والبدية ستكون مع استئناف الدوري المحلي في سوريا بالجولة التاسعة، وستقام جميع المباريات في نفس التوقيت على الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستلعب مباراة هامة في الجولة التاسعة من الدوري المصري بين الزمالك وسموحة في ختام مباريات اليوم بمصر، كما ستقام مباراة في الدوري السعودي وأخرى في الدوري السوداني.

إليكم جدول مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019

المباراة ???????? الساعة ⏰ المناسبة ???? الفتح – الحزم 16:35 بتوقيت مصر، 17:35 السعودية الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 الساحل – الشباب 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 السعودية الدوري الكويتي الممتاز – الجولة 8 العربي – اليرموك 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 السعودية الدوري الكويتي الممتاز، الجولة 8 خورفكان – شباب الأهلي دبي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 10 اتحاد كلباء – الوحدة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 10 الوصل – الجزيرة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 السعودية الدوري الإماراتي للمحترفين، الجولة 10 أسوان – الإنتاج الحربي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 السعودية الدوري المصري الممتاز، الجولة 9 حرس الحدود – المقاولون العرب 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 السعودية الدوري المصري الممتاز، الجولة 9 الاتحاد السكندري – نادي مصر 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 السعودية الدوري المصري الممتاز، الجولة 9 مصر المقاصة – طنطا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 السعودية الدوري المصري الممتاز، الجولة 9 الزمالك – سموحة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 السعودية Advertisements الدوري المصري الممتاز، الجولة 9 المريخ – أهلي شندي 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 السعودية الدوري السوداني الممتاز، الجولة 17 الجيش – حطين 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 الجزيرة – الطليعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 الساحل – الشرطة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 الوحدة – الاتحاد 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 الكرامة – الفتوة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 تشرين – جبلة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 السعودية الدوري السوري الممتاز، الجولة 9 إيبار – غرناطة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 السعودية الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 18 فيورنتينا – روما 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 السعودية الدوري الإيطالي “سيري آ”، الجولة 17 هوفنهايم – بوروسيا دورتموند 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 السعودية الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 17

القنوات الناقلة ????

???????? مباريات الدوري الإسباني تنقل على قناة بي إن سبورتس HD3

???????? مباريات الدوري الإيطالي تنقل على قناة بي إن سبورتس HD4 وقناة Arena sport HD1.

???????? مباريات الدوري الألماني تنقل على قناة بي إن سبورتس HD 5 وقناة Canal + Sport 2 Poliska.

???????? مباراة (الوحدة والإتحاد) في دوري سوريا الممتاز منقولة على قناة سورية دراما.

???????? مباراة (تشرين وجبلة) في دوري سوريا الممتاز منقولة على قناة التربوية السورية.

???????? مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين منقولة على قناتي دبي وأبو ظبي الرياضيتين.

???????? مباريات الدوري المصري الممتاز منقولة على قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

???????? مباريات الدوري السعودي منقولة على القناة السعودية الرياضية.