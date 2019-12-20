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رياضة | تعرف على سر طريقة إحتفال رونالدو بالأهداف

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سر طريقة إحتفال رونالدو بالأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:13 ص

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بوابة الخليج 365

عبدالقادر عرابي

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حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه سامبدرويا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشرة من ، في المباراة التي شهدا ملعب لويجي فيراريس.

وسجل النجم الكبير هدف يوفنتوس الأول بضربة رأسية من إرتفاع مذهل، حيث خطف هذا الهدف الأضواء خلال يوم أمس، وتفوق على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي على مباراة الكلاسيكو بين وبرشلونة أمس.

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وتحدث الدون رونالدو حول طريقة إحتفاله أمس لصيحفة ذا صن البريطانية قائلاً: " بدأ الإحتفال بالهدف على الطريقة الإسبانية، حينما قلت Siii - نعم بالإسبانية – وكنت أحتفل بهذا الشكل في ريال مدريد، أجمل الأشياء تلك التي تحدث بطريقة طبيعية".

وتابع: " وجدت جميع اللاعبين يقومون بهذا الإحتفال هنا في تورينو، كان الأمر طبيعياً بالنسبة لي، منذ أول هدف لي بدأت الإحتفال بهذه الطريقة".

وأضاف: "سجلت هدفاً في مرمى في الفترة التحضيرية قبل بدء الموسم في لوس أنجلوس في أميركا، قمت بالإحتفال بنفس الطريقة، ثم سألني الناس عن هذا، قلت لا أعرف".

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وسيواجه نادي لاتسيو مطلع الاسبوع المقبل في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

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