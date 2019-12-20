رياضة | تعرف على سر طريقة إحتفال رونالدو بالأهداف

وسجل النجم الكبير كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الأول بضربة رأسية من إرتفاع مذهل، حيث خطف هذا الهدف الأضواء خلال يوم أمس، وتفوق على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أمس.

Advertisements