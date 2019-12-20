رياضة | رقمان سلبيان لاتحاد جدة بعد 12 جولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقمان سلبيان لاتحاد جدة بعد 12 جولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط اتحاد جدة السعودي، برباعية مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وبهذه الهزيمة، أصبح رصيد الهزائم لدى فريق اتحاد جدة "8"، كثاني أكثر فريق في الدوري هذا الموسم تلقياً للخسارة.

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