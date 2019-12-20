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رياضة | رقمان سلبيان لاتحاد جدة بعد 12 جولة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقمان سلبيان لاتحاد جدة بعد 12 جولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط اتحاد جدة السعودي، برباعية مقابل هدف أمام نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وبهذه الهزيمة، أصبح رصيد الهزائم لدى فريق اتحاد جدة "8"، كثاني أكثر فريق في الدوري هذا الموسم تلقياً للخسارة.

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اتحاد جدة لم يستطع أن يخرج بشباك نظيفة خلال 12 جولة، إذ أنه تلقى 22 هدفاً حتى الآن.

ويخشى تين كات مدرب الفريق أن يدخل في حسابات الموسم الماضي، إذ أنه في نسخة 2018-2019، تلقى اتحاد جدة 9 هزائم في أول 12 جولة، وفي نهاية البطولة لحق به 14 هزيمة.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات، ولحق به 8 هزائم.

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