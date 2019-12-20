عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عائدات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تقترب من ملياري يورو

الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، أمس الخميس، عن قيمة عائدات بطولة دورى أبطال أوروبا، عن موسم 2018 – 2019، وتوج ليفربول الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الدولي المصرى محمد صلاح، باللقب على حساب توتنهام.

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قال الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، إن قيمة عائدات دورى أبطال أوروبا، التى وزعت على الأندية، خلال الموسم الماضى، وصلت قيمتها إلى مليار و976 مليون يورو، مقابل مليار و 412 مليون يورو فى موسم 2017 – 2018.

وأشار اليويفا إلى أن هذه الزيادة تعكس تأثير آليات التوزيع المطبقة في الدورة التجارية الجديدة لدوري الأبطال، بين عامي 2018 و2021 .

وبلغت مكافأة التأهل لدور الـ16، 9.5 مليون يورو (مقابل ستة ملايين يورو في الموسم السابق)، ودور ربع النهائي 10.5 مليون يورو(مقابل 5ر6 مليون يورو الموسم السابق ) والتأهل للدور قبل النهائى 12 مليون يورو (مقابل 5ر7 مليون يورو الموسم الماضي).

وحصل ليفربول، بطل المسابقة، على 19 مليون يورو، مقابل 15.5 مليون، حصل عليهم ريال مدريد، بطل النسخة السابقة، بينما حصد توتنهام الوصيف مبلغ 15 مليون يورو.