شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستفسر من إيهاب جلال عن حقيقة "الإغراءات المحلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادي المصري من إيهاب جلال المدير الفني لفريق عن حقيقة العروض التى تلقاها المدير الفني من عدة أندية محلية خلال الفترة الأخيرة تمهيداً للرحيل لأحداها عقب تراجع نتائج الفريق البورسعيدي في بطولة الدوري

وجاء استفسار إدارة المصري من يهاب جلال عقب تناثر أنباء قوية حول تلقي جلال عروضاً من عدة أندية في الدوري المحلي يأتي في مقدمتها بيراميدز ، وأكد جلال للإدارة البورسعيدية أنه مُستمر مع الفريق ولا صحة لهذه الأنباء، مؤكداً إحترامه التام لعقده وإرتباطه مع المصري وجماهيره.

Advertisements

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أصدر بيانا بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال بعد الخسارة من إنبي وقبلها من المقاولون العرب ، وجاء في بيان نادي المصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية في إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل

كما قرر المجلس أيضًا ايقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى ، ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات ، وخسر المصري من إنبي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي بعد الخسارة من المقاولون العرب.