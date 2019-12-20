شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل سموحة ضيفاً اليوم الجمعة على الزمالك، فى المواجهة التى ستجمع بين الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز، ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على أن يتم نقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

موقف الزمالك وسموحة قبل المباراة

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

طاقم حكام المباراة

محمد الحنفى حكما للساحة وأحمد حسام طه ومحمود رضا مساعدين ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

قائمة الزمالك فى مواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى وكريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وبذلك استعاد الزمالك لجهود أحمد زيزو وحازم إمام بعد غيابهم عن اللقاء الماضى للإصابة أمام طلائع الجيش فيما يستمر غياب شيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة وكذلك خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش فيما استبعد كارتيرون كلا من عمر السعيد وإمام عاشور ومحمد عنتر ومحمد صبحى وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل المباراة، بعدما عقد جلسة مع اللاعبين بالفريق فى الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، وذلك لغلق ملف مباراة طلائع الجيش بشكل نهائى التى خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتركيز فقط على مواجهة سموحة الليلة، بعدما أوضح لهم أنه لن يسمح بأى تهاون فى أى مباراة مقبلة، مؤكدًا لهم أن جميع المباريات القادمة سيتعامل معها بمثابة مباريات الكؤوس ولا مجال خلالها سوى تحقيق الانتصارات لمصالحة الجماهير والعودة للمنافسة على اللقب المحلى، خاصة فى ظل اتساع فارق النقاط على الصدارة وهو ما يتطلب من لاعبى الأبيض عدم التفريط فى أى نقطة وحصد كل الانتصارات فى مواجهاتهم وانتظار تعثر الفرق الأخرى خاصة الأهلى متصدر جدول ترتيب البطولة.

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قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

فى المقابل، يبحث حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاقتناص الثلاثة نقاط أمام الزمالك، لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث حرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة واستغلال الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام طلائع الجيش، للفوز باللقاء، واستغلال نقاط الضعف لدى الفريق الأبيض، لاقتناص الثلاثة نقاط، ويضع حسام حسن الكثير من الآمال على عناصر القوة بفريقه وعلى رأسهم مهاجم الفريق السكندرى حسام حسن، الذى تألق مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى، ونجح فى تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته فى 5 مباريات حتى الآن بالإضافة إلى ناصر ماهر الذى نجح فى قيادة الفريق السكندرى مؤخراً للفوز على أسوان بهدف نظيف.

وجاءت قائمة سموحة فى المباراة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، خالد محمد، أحمد جمال، محمد الترهوني

خط الوسط: شريف رضا، محمد نادي، يوسف ديوب، محمود حليمو، احمد حمص، ايدى إيمومو، ناصر ماهر، إسلام جمال، إسلام الفار

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمود فهمى، أحمد مكي.