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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة جزائرية: ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ومحمد صلاح ثالثا
الجمعة 20 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن النجم السنغالى ساديو مانى، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، سوف يحصل على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2019، على حساب الثنائى المصرى محمد صلاح نجم الريدز، والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي.
ذكرت صحيفة "DZ Football" الجزائرية، أن النجم السنغالى مانى، سيحصد جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، ثم رياض محرز فى المركز الثانى، ومحمد صلاح ثالثا.
وضمت القائمة النهائية، لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، 10 لاعبين وهم، محمد صلاح نجم ليفربول، رياض محرز نجم مانشستر سيتى، السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول، الجابونى أوباميانج نجم أرسنال، الكاميرونى أندريه أونانا حارس أياكس الهولندى، المغربى حكيم زياش نجم أياكس، النيجيرى أوديون إيجالو مهاجم شنجهاى شنهوا الصينى، السنغالى كاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالي، والثنائى الجزائرى يوسف بلايلى لاعب الأهلى السعودى وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالى.
وتوج محمد صلاح فى آخر عامين بالجائزة على حساب كل من مانى وأوباميانج.
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