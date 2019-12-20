شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة التصفيات الأفريقية للسلة برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اليوم مراسم قرعة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، لمنتخبات السلة ، و التى تقام برواندا ، بحضور ممثلى الدول المشاركة فى البطولة . ومن المقرر أن تحدد القرعة موعد انطلاق التصفيات وكذلك مكان إقامتها ، وجدول المباريات التى تخوضها المنتخبات . وعقب القرعة ، سيعلن اتحاد كرة السلة عن تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الرجال ، و الذى يتولاه أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، على أن يتم إعلان الجهاز المعاون لمرعى فى المنتخب ، والإعلان عن الخطة المقرر أن يطبقها الاتحاد الفترة المقبلة قبل التصفيات . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم قرعة التصفيات الأفريقية للسلة برواندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.