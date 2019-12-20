شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى ينهى استعداداته لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى استعداداته اليوم، الجمعة، لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غداً ، السبت، بإستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة وهي المباراة التى يتطلع فيها كتيبة أيهاب جلال لمصالحة جماهير الفريق بالفوز على فريق بيراميدز من أجل تصحيح المسار محلياً.

مباراة المصري وبيراميدز بروفة لمباراة الفريقين بدور المجموعات بالكونفدرالية التى يتألقان بمشوارهما فيها ويتقاسما صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة دور المجموعات للبطولة برصيد ست نقاط، بعد الفوز على إينجور رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل مورتنيا في أول جولتين لمرحلة دور المجموعات.

وما يميز مشوار بيراميدز والمصري ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، قدرتهما على تحقيق الفوز خارج الديار على نقيض المشوار المحلي الذي يتعثر فيه الفريقان بشكل كبير.

وفاز فريق إنبي علي نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السويس الجديد بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليتجمد رصيد المصري عند النقطة السابعة محتلًا المركز الثاني عشر، فيما خسر بيراميدز من فريق الجونة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي بنتيجة 3-2 ليتراجع بيراميدز إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

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يذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين وتعادل والخسارة فى أربع مباريات .