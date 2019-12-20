حكام مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة فى الدورى الممتاز على النحو التالى: - أسوان والإنتاج الحربى: صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية .. ومحمد Advertisements فاروق حكمًا رابعا فاروق حكمًا رابعا - حرس الحدود والمقاولون: عبدالعزيز السيد ومحمد محمود لطفي وأحمد رشدى .. وعصام نوحى حكمًا رابعًا - الاتحاد السكندري وإف سى مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر ..وعباس حسن حكمًا رابعًا مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر ..وعباس حسن حكمًا رابعًا - مصر للمقاصة وطنطا: أحمد العدوي وممدوح مصطفى وأحمد العزاوى ..وحسن محمود حكمًا رابعًا - الزمالك وسموحة: محمد الحنفى وأحمد حسام طه ومحمود رضا .. ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا

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