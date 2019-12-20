تصريحات سيد عبد الحفيظ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

آثارت تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الإجتماعي، والتي أدلي بها عقب المباراة التي جمعت النادي الأهلي بالإسماعيلي، وأنتهت بفوز الأحمر بهدف مقابل لا شئ .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج سيد عبد الحفيظ، بعد المباراة، التي فاز الأحمر على نظيرة الاسماعيلى فى بطولة الدورى، مرددين بعض من تصريحات سيد عبد الحفيظ، والتي أثارت جدلًا واسعًا، منها عن التحكيم في مصر وأخر عن الصفقات القادمة للأهلي .

وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ،

مدير الكرة بالنادي الأهلي،:" إنه يرى أن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" أهم من فتح الاستبدال في يناير، مشيرًا إلى أن سموحة أكثر الفرق تضررًا منذ أسبوعين بسبب الأخطاء التحكيمية، لذلك يجب تطبيق التقنية من أجل تحقيق مبدأ العدالة وعدم تعرض أي فريق لأي ظلم.

وصرح ايضًا، :" لا أريد أن أقول أننا نمر بظروف صعبة، بسبب الإصابات، ولكننا نفرض شخصيتنا بشكل كبير ولا يفقدها

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أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، لذلك أشكرهم على الأداء في المباراة، كما أن الأهلي متصدر الدوري بالعلامة الكاملة، ولكننا لا نأمن لغدر الكرة، سوف نحضر بشكل جيد وبطريقة جيدة للمباريات المقبلة".

ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع توالياً ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

ويرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولا زال لديه مبارتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس .