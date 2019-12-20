رياضة | حسام البدري يتمني مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ومجدي وفتوح تحت المنظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يتمني مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ومجدي وفتوح تحت المنظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن المنتخبات التى يتمنى تواجدها مع الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2022، والتي ستنطلق خلال شهر مارس القادم وستنتهي في عام 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن بينهم مصر التى حجزت مقعد فى التصنيف الأول، ويقسم 40 منتخب على 10 مجموعات يصعد أوائل المجموعات ثم تقام قرعة أخري على حسب تصنيفهم أول وثان ليصبح هناك 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 5 منتخبات للمونديال.

وجاء التصنيف كالأتي : المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو Advertisements المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو المستوى الرابع : السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي _ مالاوي_أنجولا _ توجو. وتمني حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تواجد كل من بنين وإفريقيا الوسطي ومالاوي مع الفراعنة بالمجموعة. كما أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن متابعته للعديد من اللاعبين الجدد تمهيدا لضمهم للمنتخب خلال الفترة القادمة والمعسكر المقبل من بينهم عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وأحمد فتوح لاعب سموحة وأكرم توفيق لاعب الجونة. وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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