رياضة | مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.. هل يكون الثعالب بوابة جوارديولا للعودة إلى المنافسة على البريميرليج ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جوارديولا يسعى لاستثمار عدم مشاركة ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتي في تحقيق الفوز على ليستر سيتي من أجل تقليل الفارق بين الفريقين، وأيضاً العودة إلى المنافسة مع فريق ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم بعد التعثرات الكثيرة للفريق هذا الموسم، في حال لم يتعثر ليفربول الا في مباراة وحيد ضد فريق مانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.

Advertisements