رياضة | برشلونة ضد الريال.. الصحافة الاسبانية تصف فالفيردي بمستقبل مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد الريال.. الصحافة الاسبانية تصف فالفيردي بمستقبل مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت الصحافة الاسبانية لاعب وسط نادي ريال مدريد والمدافع الدولي الاورجوايني فالفيردي بمستقبل النادي الملكي بعد تألقه اللافت في مباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث نجح فى منع خطورة النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم النادي الكتالوني بالمباراة التي انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

الصحافة الاسبانية تشيد بفالفيردي بعد مباراة برشلونة ضد الريال في كلاسيكو الأرض : Advertisements حيث قالت شبكة ‏ABC الاسبانية الشهيرة أن فيدي فالفيردي يصنف كبطل رواية في مدريد غالبا ما يكون هذا الصبي البالغ من العمر 21 عامًا طائرا في الملعب حيث انه وضع صاحب الكرة الذهبية على مقاعد البدلاء وقد أبهرت قوته الهائلة مدرجات برشلونة بتمريرة لبيل التي أرسلها عالياً وثلاثة تسديدات كان أكثر من 93000 من أتباع برشلونة يعانون جعلت رئات فالفيردي وفعالية كاسيميرو المدمرة الجمهور الكاتالوني مندهشًا حيث كان الأوروجوياني يذهب إلى أي مكان لاستعادة الكرة بصورة مستمرة في الملعب وكان بيل وبنزيما أكثر راحة لأن هناك اثنين من أمريكا الجنوبية في الفريق الأبيض سيطروا على الوضع بالفعل.

وأضافت الشبكة الاسبانية الشهيرة بعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد الريال:" لقد سبق وأن طلب زيدان التعاقد مع بوجبا طوال الصيف لكن عدم قدومه سمح بإنفجار فالفيردي بالفعل الذي كان يلعب قبل عامين على سبيل الإعارة في ديبورتيفو، وأيضا اشاد ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة باللاعب وهنأ لويس سواريز مواطنه في نهاية المباراة لقد اكتسب الصبي الاستمرارية وهذا ما جعله أساسيًا. حيث يقول المسؤلين في النادي ان هناك رجلان لا غنى عنهم في ريال مدريد وهما كاسيميرو وفالفيردي".