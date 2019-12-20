رياضة | مواجهات قوية بالجولة الـ 14 لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية بالجولة الـ 14 لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الـ 14 للمجموعة السادسة من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- السكة الحديد مع بهتيم

يستضيف فريق السكة الحديد المتصدربقيادة جمعة مشهور برصيد 27 نقطة، نظيره فريق بهتيم صاحب المركز التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز بهتيم على سراى القبة برباعية نظيفة، بينما تعادل السكة مع الشمس بهدف لكل منهما.

2- شباب بطا مع طوخ

يلتقي فريق مركز شباب بطا وصيف المجموعة بقيادة محمد عابدين برصيد 21 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل بطا مع اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما، وحصل فريق طوخ على راحه.

3- مصر للتأمين مع الشمس

يلعب فريق مصر للتأمين صاحب المركز الرابع بقيادة عمرو عبده برصيد20 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الخامس بقيادة طه شحاته برصيد 19 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل الشمس مع السكة بهدف لكل منهما ، بينما تلقى الهزيمة فريق مصر للتأمين على ملعبه من فريق ألماظة بهدفين مقابل هدف.

4- العبور مع الماظة

يواجه فريق العبور صاحب المركز السادس بقيادة عطيه السيد برصيد18 نقطة، نظيره، فريق الماظة صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 19 نقطة.

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وشهدت الجولة الماضية فوز العبور على المرج بهدف وفاز فريق الماظه على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف.

5- الأميرية مع البلاستيك

يواجه فريق الأميريه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة فريق البلاستيك صاحب المركز الثامن بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل الأميرية مع الغابه سلبىا، وحقق فريق البلاستيك الفوز على فريق بنها بهدفين نظيفين.

6- سراى القبة مع اتحاد الشرطة

على ملعب المرج، يلتقي فريق سراى القبة الأخير بقيادة عماد السيد برصيد 4 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عفت نصار برصيد 15 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل الشرطة مع بطا بهدفين لكل منهما، وتلقى فريق سراى القبة الهزيمة بأربعة أهداف نظيفة من فريق بهتيم.

7- بنها مع المرج

يلعب فريق بنها صاحب المركز الرابع عشر قبل الأخير بقيادة محمد عثمان برصيد 9 نقاط مع فريق المرج صاحب المركز العاشربقيادة على سليمان برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، سقوط بنها بهدفين نظيفين أمام البلاستيك، وخسر المرج من فريق العبور بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 27 نقطة

2- شباب بطا 21 نقطة

3- مصر للتأمين 20 نقطة

4- ألماظة 19 نقطة

5- الشمس 19 نقطة

6- العبور 18 نقطة

7- الغابة 18 نقطة

8- البلاستيك 17 نقطة

9- بهتيم 17 نقطة

10- المرج 17 نقطة

11- الشرطة 15 نقطة

12- طوخ 13 نقطة

13- الأميرية 12 نقطة

14- بنها 9 نقاط

15- سراى القبة 4 نقاط