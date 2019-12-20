رياضة | دورتموند يقترب من ضم حكيمي من الريال نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يقترب من ضم حكيمي من الريال نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من شراء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني والمعار للنادي الألماني بشكل كامل بعد اقتراب انتهاء إعارته حيث أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن أمله في بقاء اللاعب المغربي أشرف حكيمي ضمن صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.



وقال المدير الرياضي للنادي الألماني:"لقد عبرنا بالفعل عن رغبتنا في الاحتفاظ بحكيمي أكثر من مرة لكن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات في مثل هذه الأمور الأمر يعتمد عليه في النهاية وعلى ريال مدريد لكن لم يتخذ أي طرف قرارًا حتى الآن، وسنعقد محادثات بشأن هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف مايكل زورك:"لقد تحدثت مع والد ماريو جوتزه هذا الأسبوع ولا يمكنني القول عما دار بيننا لكن ما أؤكده أنه لا يوجد جديد بشأن اللاعب في مستمر مع النادي لنهاية الموسم حتي الآن".