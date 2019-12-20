رياضة | تعرّف على مباريات الجولة الثانية بالقسم الرابع في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات الجولة الثانية بالقسم الرابع في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف، من عصراليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري القسم الرابع لمجموعه محافظة المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب العدوه، ضيفا على فريق مركز شباب البرجاية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق نادي سمالوط، مع فريق مركز شباب مطاي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب عرب الزينة.

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وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق ديرمواس، فريق مركز شباب مغاغه، في المباراه التي سيشهدها ملعب ديرمواس.

والجدير بالذكر أيضا، أن هذه المجموعة تضم سبعة أنديه تابعه لمحافظه المنيا، وهم نادي مغاغه، مركز شباب مغاغه، نادي سمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، نادي ديرمواس، مركز شباب مطاي.

مباريات الجولة الثانية

- ديرمواس × مركز شباب مغاغه

- نادي سمالوط × مركز شباب مطاي

- مركز شباب العدوه × مركز شباب البرجاية