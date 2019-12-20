رياضة | مونديال الأندية| القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد مونتيري



ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي ونظيره مونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة الدولي، مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، في مباراة تحديد المركزين الثال

ث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وتلقى الهلال هزيمة قاسية أمام فريق فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

فيما ضرب مونتيري موعدا مع الهلال بعدما تلقى هزيمة من فريق ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي.

موعد مباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:- من المقرر أن تقام المباراة، يوم السبت في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:- وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواطهة مونتيري:- من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو ، بعبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وجانج هيون سو، وعلي البلهي، وياسر الشهراني، فيما سيضع كارلوس إدواردو، وجوستافو كويلار، وسيباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري في وسط الميدان، وسيقود هجوم الهلال بافيتيمبي جوميز، وأندرية كاريلو