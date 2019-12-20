المقاولون يتطلع لعبور الحدود.. أبناء الثغر في مواجهة سهلة أمام نادي مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك نظيره سموحة، في السابعة والنصف مساءً، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

تعثر فريق الزمالك، خلال المواجهة الماضية أمام طلائع الجيش، حيث خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتلقى هزيمة أيضًا أمام إنبى بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع نادى مصر بهدف لكل منهما.

ويسعى الزمالك، بقيادة مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون، للخروج من مباراة سموحة وفى جعبته الثلاث نقاط من أجل تعويض ما تم إهداره، في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة، ويعول النادى على جهود أشرف بن شرقى ومصطفى محمد لتعويض نزيف النقاط التي خسرها في مواجهات سابقة.

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تقابل العميد حسام حسن مع الزمالك في 13 مباراة من قبل، منها 12 مباراة بالدورى ومباراة واحدة بالكأس، وذلك أثناء قيادته لأربع فرق مختلفة بالمسابقة المحلية، وهى المصرى والاتحاد وبيراميدز وسموحة.

نجح العميد في الفوز على الزمالك في ثلاث مباريات من إجمالى الـ 13 مباراة، كانت مباراة واحدة منها في بطولة الكأس، ومباراتان بالدورى، وجميعها كانت مع فريق المصرى عندما كان يتولى قيادته الفنية. حسام حسن تلقى من الزمالك 8 هزائم مع فرق المصرى والاتحاد وسموحة، وتعادل مع الفريق الأبيض في مباراتين فقط.

وسموحة، بقيادة حسام حسن، شعار التحدى أمام الأبيض، لرغبته في تحقيق الفوز بعد نجاحه في الحصول على ثلاث نقاط مهمة بفوزه الأخير على أسوان بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

واختار حسام حسن 20 لاعبا للانضمام للمعسكر، فيما استبعد سلامة أحمد وعمر صلاح وكريم يحيى وفارس مجاهد وإبراهيم عبدالقوى لأسباب فنية، كما عقد الجهاز الفنى العديد من الجلسات مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة استثمار الدفعة المعنوية الهائلة بعد الفوز الأخير على أسوان، ويراهن الجهاز الفنى لسموحة على عدد من لاعبيه لحسم المواجهة، وعلى رأسهم لاعب منتخب مصر المهاجم الهداف حسام حسن والبوركينى محمد كوفى والغينى يوسف ديوب وناصر ماهر، في الوقت الذي يغيب فيه عن اللقاء المدافع الدولى أحمد أبوالفتوح. وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة منافسة شرسة بين اللاعبين، لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة في المباراة.