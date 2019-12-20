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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السوبر الإيطالي.. وصول نجوم لاتسيو إلى السعودية قبل مواجهة يوفنتوس
الجمعة 20 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وصلت بعثة فريق لاتسيو، مساء الخميس، إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، قبل خوض مواجهة السوبر الإيطالي، أمام يوفنتوس، المقرر لها مساء الأحد المقبل، على ملعب "جامعة الملك سعود".
وتصدر الثنائى شيرو إيموبيلى وسيرجى ميلينكوفيتش، بعثة لاتسيو الإيطالي، التى وصلت إلى الرياض مساء الخميس.
ويخوض نسور العاصمة الإيطالية، لقاء السوبر الإيطالي، بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا، على حساب فريق أتلانتا، فى المباراة النهائية، بنتيجة 2 – 0.
بينما توج يوفنتوس، الموسم الماضى بلقب الدوري الإيطالي، للعام الثامن على التوالى.
جدير بالذكر أن اليوفى، حامل لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على ميلان، الموسم الماضى، بهدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.
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