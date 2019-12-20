شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للاهلي صفحة مباراة الإسماعيلي عقب انتهاء مباراة الفريقين أمس، الخميس، بإستاد المكس في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز وفتح الجهاز الفني صفحة الأتحاد السكندري . ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادةرينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مباراة الاسماعيلي وقرر بدأ التدريب اليوم ، الجمعة، بالتتش استعداداً لمواجهة زعيم الثغر الأثنين المقبل بالدوري الممتاز.

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