شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة مباراة الأهلى ويستعد لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت على ستاد المكس فى الجولة التاسعة للدوري للتركيز فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب ويستعد الاسماعيلى لمواجهة ذئاب الجبل والمقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر . ووقع مسئولو نادي الإسماعيلى عقود طويلة الأمد مع خماسى فريق 2003 وهم محمد إيهاب رشيد ظهير أيسر ومحمد هشام الشبراوى قلب دفاع وعمرو سعيد عبد الفتاح وعمرو ممدوح وأسامة محمد عبدالتواب ” ثلاثى وسط”. وتم تجديد عقود اللاعبون الشباب المذكورين خشية رحيلهم لأية أندية آخرى بعد تألقهم بشكل لافت للنظر مع فريقهم بدورى الجمهورية ليتم عقد جلسات تفاوضية مع الخماسى وتوقيع عقود معهم بغية الاستفادة من جهودهم خلال الفترة المقبلة ضمن المراحل السنية المختلفة. Advertisements

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