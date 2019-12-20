شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد :الدورى لم يُحسم للاهلى لكنه من أفضل المرشحين لحصد اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك السابق، أن بطولة الدورى المصرى لم تحسم لفريق الاهلى و لكن من أفضل المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم بعد الأداء الجيد و الذى ظهروا عليه فى المباريات .

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أوضح عبد الواحد السيد خلال تصريحات إعلامية قائلا " الأهلي كان بيلم كل اللاعيبة في مصر و أحنا كان بيجيلنا فرز تاني وثالث كان في لاعيبة بتدخل أوضة اللبس معرفعهمش يقعدوا شوية ويمشوا " .

وأشار حارس الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق " شيكابالا " يمتلك صفات القائد ويستحق قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.