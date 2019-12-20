شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر منتخب المصارعة بالمركز الأوليمبى بالمعادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم معسكر منتخب المصارعة ، والذى يقام بالمركز الأوليمبى بالمعادى ، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين بالمستوى الفنى اللائق، الذى يجعلهم قادرين على المنافسة على البطولات وتحقيق ميداليات جديدة لمصر .
و يشارك المصارعة فى بطولتى الجائزة الكبرى بإيطاليا للمنتخبات النسائية والرومانية وفيما يخص منتخب الحرة فيشارك فى البطولة الدولية بفرنسا.
ويشارك أيضا كرم جابر لاعب المنتخب ، و الذى تأتى مشاركته للتدريب وحسم موقفه من العودة و المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 ، من عدمه .
ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالمركز الأوليمبى لحين انطلاق البطولتين، حيث تقام الجائزة الكبرى فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ، بينما بطولة فرنسا فى الفترة من 17 إلى 19 من نفس الشهر.
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