شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر منتخب المصارعة بالمركز الأوليمبى بالمعادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم معسكر منتخب المصارعة ، والذى يقام بالمركز الأوليمبى بالمعادى ، فى إطار الاستعداد للبطولات المقبلة من أجل تجهيز اللاعبين بالمستوى الفنى اللائق، الذى يجعلهم قادرين على المنافسة على البطولات وتحقيق ميداليات جديدة لمصر .

و يشارك المصارعة فى بطولتى الجائزة الكبرى بإيطاليا للمنتخبات النسائية والرومانية وفيما يخص منتخب الحرة فيشارك فى البطولة الدولية بفرنسا.

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ويشارك أيضا كرم جابر لاعب المنتخب ، و الذى تأتى مشاركته للتدريب وحسم موقفه من العودة و المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 ، من عدمه .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر بالمركز الأوليمبى لحين انطلاق البطولتين، حيث تقام الجائزة الكبرى فى الفترة من 15 إلى 18 يناير ، بينما بطولة فرنسا فى الفترة من 17 إلى 19 من نفس الشهر.