مواجهات قوية في نصف نهائي «مبادلة للتنس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تحتدم المنافسة اليوم على بلوغ المباراة النهائية لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عندما يلتقي اليوناني تسيتسيباس مع الصربي ديوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً، في الساعة الخامسة مساءً بالدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وتستمر حتى يوم غد، ويواجه الروسي كارين خاشانوف المصنف 17 عالمياً نظيره الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً في الساعة السابعة مساءً لحساب نفس الدور.

وتأهل تسيتسيباس إلى دور نصف النهائي بعد فوزه مساء أمس على أندريه روبليف بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع 6-3 و6-4 في مباراة مثيرة وقدم تسيتسيباس مستوى جيداً كفل له حسم النتيجة لمصلحته بمجموعتين.

وفي المباراة الثانية تفوق خاشانوف على الكوري الجنوبي هيون تشانج بمجموعتين من دون مقابل، بواقع 7-6 و6-4، حيث شهدت المباراة تنافساً من الجانبين للفوز، واستغرقت وقتاً زمنياً طويلاً في الحسم.

وفي سياق متصل وصل نادال وديوكوفيتش إلى أبوظبي لخوض منافسات البطولة، وتحدث الإسباني المصنف الأول عالمياً في تصريحات إعلامية عن طموحاته للعام المقبل، مؤكداً أن الهدف الأساسي الذي يطمح لتحقيقه في العام المقبل يتمثل في تخطي رقم منافسه روجيه فيدرر المصنف الثالث عالمياً في الفوز بالجراند سلام العالمي، حيث يبتعد بفارق لقبين.

وقال: «أملك حالياً 19 لقب جراند سلام، وفيدرر 20 لقباً، أسعى في العام المقبل للفوز بلقبين في أستراليا وفرنسا، لتخطي الرقم المسجل باسم فيدرر، وسأقوم بكل جهدي لتحقيق هدفي وبلوغ الرقم القياسي».

وأشار إلى أنه لم يحصل على الوقت الكافي للاستعداد لخوض منافسات البطولة، بعد التغيير الذي طرأ على توقيت إقامتها خلال الفترة ما بين 19 و21 ديسمبر، بدلاً من 29 إلى 30 من الشهر ذاته خلال الأعوام السابقة.

وأضاف: لم أحصل على الوقت الكافي للاستعداد جيداً لمنافسات البطولة، التي أعتبرها إعداداً جيداً للموسم الجديد في 2020، وآمل أن تكون مباراتي نصف النهائي والنهائي حال بلوغه بمثابة الإعداد المناسب بالنسبة لي للفترة المقبلة».

وعن أولمبياد طوكيو العام المقبل، أوضح نادال: «الأولمبياد من أهم الأحداث الرياضية حول العالم، وسبق لي المشاركة في 3 ألعاب أولمبية، وأتطلع إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل وتحقيق ميدالية بعد أن حققت ميداليتين أولمبيتين في السابق».