شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعاقد رسمياً مع الياباني مينامينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو. وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف ليفربول في يناير المقبل بعدما أنهى كافة تفاصيل تعاقده واجتاز الكشف الطبي أمس الأول.
وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت: كان حلمي أن انضم لفريق ليفربول أنا متحمس للغاية لأن الحلم تحقق. كان أحد أهدافي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. اعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت أفكر في تطوير مسيرتي كلاعب بشكل سلس، يوماً ما سأكون قادراً على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولكنني لم أفكر في أنني سأكون قادراً على اللعب مع هذا الفريق، وأنا سعيد لهذا، وأتطلع للمشاركة في المباريات».
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