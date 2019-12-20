راشد إبراهيم يتوج ببطولة السلم للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أقيمت، أمس الخميس، منافسات السباق الأول ل«بطولة السلم للدراجات الهوائية»؛ وذلك بتنظيم من «مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل»، وتتضمن 4 سباقات؛ 3 منها لفئة الرجال، بينما الرابع للسيدات، وبلغ مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين درهم.

ويعد السباق من الأغلى في العالم لفئة الهواة في رياضة الدراجات الهوائية؛ حيث تبلغ الجائزة المالية المخصصة للفائزين فيه مليون درهم، والذي أصبح حدثاً سنوياً ينتظره عشاق وهواة رياضة الدراجات الهوائية؛ للتنافس فيه؛ وتطوير مستوياتهم، لاسيما وأنه يقام في مسارات تمتد لمسافة 127كم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، التي تعد من أجمل المحميات الطبيعية الصحراوية في العالم، وأكثرها مساحة.

وشارك في السباق 62 دراجاً يمثلون 6 فرق، بواقع: 5 من شرطة دبي، 4 من فريق الوثبة، 14 فرق إس إس، 9 من فرق ربدان، 5 من فرق تورك، 12 من فرق «تريك دبي توب لاين»، و15 يشاركون بصورة فردية.

وحقق المركز الأول راشد محمد إبراهيم من فريق تريك دبي توب لاين؛ بعدما قطع مسافة السباق، والبالغة 127كم في زمن وقدره 03:13:17 ساعة، فيما جاء بالمركز الثاني أحمد عبيد المري من نفس الفريق بعدما قطع المسافة في زمن وقدره 03:13:21 ساعة، وجاء ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي بالمركز الثالث وقطع المسافة في زمن 03:13:27 ساعة، كما حقق فريق تريك دبي توب لاين لقب أفضل الفرق.

وستتواصل بطولة السلم، بإقامة السباق الثاني خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام السباق الثالث خلال شهر فبراير/شباط المقبل، فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل سباق السيدات. وتقدم عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة السلم، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لتوجيهاته الكريمة، ورعاية سموه للبطولة، وتشجيع أبنائه المشاركين، وبث روح الحماس فيهم.

وأضاف: «هذا الأمر الذي جعل البطولة تتحول إلى حدث سنوي ينتظره الجميع، ويساهم في الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية، وتحفيز مختلف فئات المجتمع على المشاركة فيها، والاستفادة من ممارستها؛ كونها أكثر الرياضات تأثيراً على البناء الجسدي وصحة وحيوية الممارسين».

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، أن المستويات التي قدمها المشاركون الهواة قريبة من الدراجين المحترفين، وهو ما يؤكد جديتهم ونجاح الهدف الذي أطلقت من أجله السباقات ال3.

وأضاف: «كان الهدف من إطلاق السباق نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بين الشباب، وبعد 4 سنوات جاءت النتائج مبهرة على كافة النواحي، وخاصة على صعيد المشاركة، وانتشار فرق الدراجات في مختلف مناطق الدولة يؤكد أننا نسير على النهج الذي رسمه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأوضح الفلاسي: إن المشاركين في سباق، أمس، من نخبة الدراجين الهواة في الدولة وخضعوا لسباقات تأهيلية، إضافة إلى المتسابقين من المتأهلين من سباق العام الماضي، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها الدراجون خلال السباق في ظل السرعة العالية للرياح وبتعاملهم الاحترافي في المضمار، وهو ما انعكس من خلال تقديم لوحة تنافسية أنيقة من كافة النواحي.



البطل: الاستعداد بدأ قبل عام



أعرب راشد إبراهيم، بطل السباق، عن سعادته بالفوز بالسباق، بعد مرتين من عدم تحقيق الفوز في البطولة، مضيفاً: «هذه المرة كانت مختلفة، حيث تم الاستعداد للبطولة قبل عام من انطلاقتها، مما كان له الدور في دعمنا بشكل كبير والتدريب على المسافات الطويلة».

وأضاف عقب تتويجه بلقب السباق: «الأجواء كانت إيجابية خاصة مع فريقي تريك دبي توب لاين، وذلك على الرغم من صعوبة المنافسات وشدة الرياح في بعض الأوقات، لكن العمل الجماعي والمنظم من الفريق ساهم كثيراً في تحقيق المركز الأول وتحقيق زميلي من نفس الفريق أحمد المري المركز الثاني وبفارق ثوان».

ووجه راشد الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير واللامحدود للسباق، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر حافزاً كبيراً للرياضة والرياضيين بالإمارات، مما يشجع على ممارسة رياضة الدراجات والمنافسة فيها حتى لو كان ذلك من خلال الهواة.