مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين في أشواط الثنايا والحول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان الظفرة 2019 فعاليات دورته ال13، والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي بمدينة زايد في منطقة الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتُوِّجَ الفائزون في أشواط الثنايا والحول لأصحاب السمو الشيوخ ضمن مزاينة الإبل التي تقام في الموقع الرئيسي للمهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ووسط حضور كبير من ملاك الإبل وعشاق المسابقات والمزاينات التراثية.

وسجلت نتائج شوط ثنايا رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، فوز «سمحة» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وفي شوط حول رئيسي لأصحاب السمو الشيوخ -محليات، فازت بالمركز الأول «الظبي» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، أما في شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنايا - حول - مجاهيم)، فقد حصدت المراكز الخمس الأولى على الترتيب (وحيدة، مدمرة، الشيخة، هيافة، حشارة) لمالكها الأمير خالد بن عبدالرحمن آل سعود.

وشهدت مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة 2019، منافسات بين ملاك الإبل في الأشواط الرئيسية الشرايا لفئتي الثنايا والحول لأبناء القبائل للمحليات والمجاهيم، وأسفرت نتائج شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل - محليات، عن فوز «مياسة» بالمركز الأول، وفي شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل - محليات، فازت بالمركز الأول «وطن»، وفي شوط الثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «مخوفة»، وفي شوط الحول رئيسي شرايا لأبناء القبائل - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «الوافية».

وساهمت أشواط الشركاء في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة بتحقيق زيادة واضحة بالمشاركات في أشواط الحول والثنايا لأبناء القبائل، وقد حظيت الأشواط بمنافسات عالية بين كبار ملاك الإبل على مستوى الخليج العربي.

وذهب المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل الشركاء - محليات، ل «عزة»، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل الشركاء - محليات، فازت بالمركز الأول «هيلة»، أما في شوط الحول شرايا لأبناء القبائل (الشركاء) -مجاهيم، فازت بالمركز الأول «القعودة»، وفازت بالمركز الأول في شوط الثنايا شرايا لأبناء القبائل (الشركاء) - مجاهيم، «القايد».