رونالدو «السوبر» يطير 3 أمتار ويسجل .. وبوفون يعادل مالديني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تغنت الصحف العالمية بطيران النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بارتفاع 2.56 متر في الهواء مدة ثانيتين ونصف ليسدد برأسه ويسجل في مباراة فوز اليوفنتوس على مضيفه سمبدوريا 2-1 ضمن المرحلة ال17 من الدوري الإيطالي. وعنونت الموندو ديبورتيفو: «رونالدو القاسي يطير 2.56 ويقارن بجوردان» في إشارة لأسطورة كرة السلة مايكل جوردان. المباراة كانت مميزة جداً أيضاً للمدرب ساري إذ حقق الفوز رقم 100 في الدوري الإيطالي مع كافة الفرق التي أشرف عليها، ومميزة للحارس المخضرم بوفون إذ حطم الرقم القياسي المسجل باسم مالديني في عدد مباريات السيري أي (647 مباراة) وأصبح الأكثر تمثيلاً لليوفي في الدرجة الأولى (479 مباراة) متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق لأسطورة الفريق دل بييرو (478 مباراة).

وعلق رونالدو على هدفه الذي حسم الصدارة لليوفي (42 نقطة) مؤقتاً بانتظار مباراة الغد بين منافسه انتر ميلان وجنوى (علماً أن الإنتر يملك مباراة مؤجلة) وقال: «سعيد جداً بهذا الفوز، كانت مباراة صعبة وسمبدوريا لعب بشكل جيد جداً. الهدف كان جميلاً وسعيد لأنني ساعدت الفريق على حصد النقاط الثلاث، أريد مساعدة اليوفي على الفوز بألقاب جديدة». وفوجئ رونالدو عندما علم أنه ارتفع عن الأرض كل هذه المسافة وقال: «لم أعلم أنني بقيت في الهواء كثيراً». وشبهت الصحف تحليق البرتغالي بالأسطورة البرازيلية بيليه في فيلم «الهروب إلى الفوز» قبل أن يسدد عبر شباك ايميل أوديرو. وعلق ساري على هدف نجمه وقال: «ماذا فكرت عندما شاهدت هدف رونالدو؟ قلت اللعنة، ما هذا الهدف!». مدرب سمبدوريا رانييري صدم من هدف رونالدو وقال بعد الهزيمة التي تركته في المركز ال 16 ممازحاً: «رونالدو فعل شيئاً نراه في مباريات كرة السلة الأمريكية، طار في الهواء ساعة ونصف. لا تعليق يصف الهدف، يمكننا فقط تهنئته عليه والتطلع لمباراتنا المقبلة».

وشرح رونالدو سر احتفاليته بالقفز وصرخة «سييييي» التي تعني نعم بالإسبانية وكان اخترعها قبل 10 سنوات وقال: «استنسختها من زملائي في مدريد، نصرخ «سييي» كلما فزنا بمباراة وبعدها تحولت لاحتفال طبيعي عندي». وفاجأ رونالدو الجميع في حفل تسلمه جائزة الكرة الذهبية الثالثة في 2014 عندما صرخ «سييي» فور إمساكه بالميكروفون ما دفع مترجم الحدث للحيرة والإيطالي أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الجديد، للضحك.