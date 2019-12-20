175 طائراً في انطلاق بطولة نادي الشارقة للصقارين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف

وسط أجواء تنافسية مثيرة، انطلقت في منطقة مليحة، منافسات النسخة الثالثة لبطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ويتم تنظيمها بالتنسيق والدعم الفني من مركز حمدان بن محمد بن لإحياء التراث.

وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة 175 طائراً وعدد كبير من الصقارين، وتفوق الطائر «الغواي» في فئة جير تبع جرناس، لمالكه علي شخبوط الكعبي، بعدما حقق المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن وقدره 17.282 ثانية، فيما حقق «الناموس» في فئة جير تبع فرخ، الطائر «تي 46» لمالكه أحمد عبدالله بوهليبة، بعدما حقق زمناً وقدره 17.533 ثانية.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة، وذلك بإقامة شوطي فئة جير بيور فرخ وجرناس، فيما سيكون الختام في اليوم الرابع مع منافسات الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس.

وأكد عبدالعزيز بن سلطان آل علي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن انطلاقة النسخة الثالثة جاءت ناجحة على كافة الجوانب، ولعل الأبرز هو تدشين المضمار الجديد الذي تم استخدامه لأول مرة في البطولة، وفق مواصفات رائدة من نوعها محلياً وعالمياً، ساهمت في تكافؤ فرصة جميع المشاركين.

وتأكيداً لدور بطولات الصيد بالصقور في نشر قيم التسامح على أرض الدولة، شهدت البطولة مشاركة العديد من الجنسيات، منهم البريطاني هاري إيان جارلاند، الذي نال جائزة الصقار المتميز في اليوم الأول، وهو الذي دأب على المشاركة، وأصبح أحد الهواة للرياضة التراثية.