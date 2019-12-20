مشاركة عالمية في ختام مونديال «الأكوا بيك» في بحيرة خالد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:حسن الخميس



تشهد بحيرة خالد ظهر اليوم المنافسات النهائية وتتويج أبطال مونديال الأكوا بيك للدراجات المائية، الذي يقام ضمن أسبوع الرياضات العالمية الذي تنظمه الشارقة للعام العشرين على التوالي، بدعم ورعاية وتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة عالمية من أبطال ونجوم العالم في سباقات الفورمولا 1، و4، والدراجات المائية الذي يمتد حتى غداً السبت، حيث منافسات مونديال الزوارق، وجائزة الشارقة الكبرى، الذي يعقبه تتويج أبطال العالم بكأس ختام البطولة.

وكان أمس شهد منافسات الدراجات المائية ونجح البطل الإماراتي راشد الملا عضو فريق أبوظبي، في تحقيق الفوز بلقب فئة الحركات الاستعراضية؛ إحدى أهم فئات بطولة العالم للدراجات المائية، وذلك بعد أن أحرز المركز الأول في المرحلة الثانية من الجولة الختامية لبطولة العالم للدراجات المائية، ليصل إلى النقطة 200 في الترتيب العام، متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق 30 نقطة، وهو الإيطالي روبرتو مارياني ورصيده 170 نقطة. وضمن الملا الفوز بدون انتظار نتيجة المرحلة الثالثة والختامية للبطولة التي تنطلق اليوم، ليكون أول الفائزين في البطولة قبل التتويج الرسمي مع نهاية هذا اليوم لكل فئات البطولة. وكان الملا قد استهل مشواره في البطولة في مايو الماضي، وفي الجولات الأولى للبطولة في إيطاليا، حيث حقق العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، برقم قياسي يصل إليه البطل الشاب في ثالث موسم له في البطولة، حيث بدأ مشواره في 2017، وتفوق بإحراز اللقب العالمي في 2018 و2019.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، بعد أن تمكن الملا من تحقيق اللقب للسنة الثانية على التوالي من خلال البطولة العالمية، مشيداً بأداء البطل وما قدمه طوال جولات موسم 2019.

من جانب آخر، تنطلق اليوم أحداث وتفاصيل المرحلة الثالثة والختامية من الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية، وتشهد البطولة أربع فئات هي فئة واقف محترفين رجال، واقف محترفين سيدات، والحركات الاستعراضية، وفئة جالس محترفين. ويشارك فريق أبوظبي من خلال فئتين هما فئة الحركات الاستعراضية التي ضمن لقبها قبل انطلاق السباق الثاني اليوم، وفئة جالس محترفين عبر راشد الطاير.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات اليوم في تمام الثانية ظهراً، وتستمر لساعتين كاملتين حيث تنتهي في تمام الرابعة عصراً، وتعقبها مراسم تتويج الفائزين والأوائل في الجولة وفي الموسم أيضاً.

فاز جوناس أندرسون قائد زورق الفريق السويدي رقم 14 بلقب أفضل زمن ل«مونديال فورمولا» الشارقة، الذي جرى أمس، على مياه بحيرة خالد في الإمارة الباسمة، ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة، الجولة الختامية، بعدما قطع السباق في زمن 45:26، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي غداً السبت، في ختام الحدث العالمي الكبير.

وحل الفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني رقم 7 ثانياً، بزمن 45:3، فيما جاء ثالثاً السويدي أريك ستارك قائد زورق الفيكتوري تيم 74 بزمن 45:45، وحل زورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي رابعاً بزمن 45:47، بينما جاء زميله الأمريكي شون تورنتي قائد زورق فريق أبوظبي 1 خامساً بزمن 46:25، تاركاً المركز السادس للفنلندي سامي سيليو قائد زورق فريق الشارقة 11 بزمن 46:47.

وتكمن أهمية سباق أفضل زمن في تحديد المطلقين في السباق الرئيسي لبطولة العالم غداً السبت، والذي يتوقع أن يشهد تنافساً حامياً بين بطل سباق أفضل زمن أندرسون برصيده البالغ 59 نقطة، والمتصدر تورنتي صاحب الرصيد الأعلى البالغ 64 نقطة.