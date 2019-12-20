«أبوظبي للصقارين».. واجهة تراثية في مهرجان الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

يشارك نادي أبوظبي للصقارين في مهرجان الشيخ زايد 2019، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بجناح مميز يستهدف آلاف الزوار من جميع الجنسيات المختلفة للتعريف بالتراث الإماراتي، وتعزيز الطابع التراثي للصقارة.

ويحظى الجناح بإقبال كبير من زوار المهرجان، من مختلف الفئات العمرية خاصة الأطفال الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية في الجناح وهم يحملون الصقور.

ويقوم مدربو الصقور من موظفي النادي بدور جوهري في الجناح من خلال نشر ثقافة الصقارة والتعريف بها لمختلف الزوار، باعتبارها واحدة من الرياضات التراثية، والمخزون الثقافي الذي يعود للماضي ويشارك ويعتز ويفخر به الأجداد والآباء والأبناء.

ويعرض الجناح للزوار 3 أنواع من الصقور بعد تدريبهم تدريبات خاصة للتأقلم على الأعداد الكبيرة من زوار المهرجان الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع الصقور.

وقال حسن الحمادي من نادي أبوظبي للصقارين، إن الصقارة في دولة الإمارات بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية للتراث، مؤكداً أن المهرجان يشكل أحد أهم الأحداث والمناسبات التراثية لاهتمامه المباشر بعرض منجزات تراث الإمارات العريق ومسيرته الحافلة بمكتسبات الماضي التي عززت تقدم الحاضر، حيث إن المهرجان بات حدثاً مرتقباً ينتظره الجميع سواء من داخل وخارج الدولة لرسالته العالمية ودوره الكبير في تعزيز التواصل للأجيال في الحاضر بتراث الماضي.