1000 عداء يسجلون للمشاركة في «نصف ماراثون رأس الخيمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منظم «سباق نصف ماراثون رأس الخيمة» عن تسجيل أكثر من 1000 عدّاء حتى الآن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز الذي سيقام في 21 فبراير 2020 في جزيرة المرجان.

وسيقدّم «نصف ماراثون رأس الخيمة» أربعة أنواع من الميداليات في دورة العام 2020 من هذا السباق الذي يتمتّع بمكانة وشهرة عالمية واسعة، حيث سيتم تقديم نوع من الميداليات عن كل فئة من الفئات، وتحتوي الميداليات المصنوعة من المعدن على نقش خاص بالفئة، كما تضم رقماً يشير إلى مسافة السباق الذي تمت المشاركة فيه، وبينما تتمتّع ميداليات نصف الماراثون وسباق البدل بقطر كبير حجمه 90 ملماً مع قرص منقوش دوّار في الوسط، تتميّز الميداليات المخصَّصة لسباقات مسافة 5 كلم وكيلومتر واحد، بكونها أقراصاً صلبة بقياس 80 ملماً و70 ملماً على التوالي وتحمل شعار الماراثون الخاص، والملفِت للأنظار، وتتزيّن الميداليات عبر شرائط ملوّنة خاصّة بكل فئة.

ومن المتوقّع أن تكون الدورة القادمة من الماراثون الأضخم على الإطلاق مع مشاركة عدد قياسي من العدّائين، وسيتضمّن السباق المناسب لجميع أفراد العائلة عدداً من الفئات هي: نصف الماراثون، سباقات البدل لشخصين وأربعة أشخاص، سباق مسافة 5 كيلومترات وسباق مسافته كيلومتر واحد للصغار.

وتُعتبر سباقات البدل وسباق مسافة 5 كيلومترات بالتحديد ملائمة تماماً لتعزيز روح التعاون كفريق بين أوساط فِرَق المدرّسين وطلاب المدارس، بالإضافة إلى فِرَق الشركات والأصدقاء والعائلات.