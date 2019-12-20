بطــل أوروبـا يقــارع فلامنغو في نهائي المونديال غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت بدل الضائع بعد دقائق من دخوله الملعب في الدقيقة 85 بدلاً من البلجيكي ديفوك أوريجي بعد افتتاح الغيني نابي كيتا (12) التسجيل فيما جاء هدف مونتيري عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس موري (14).

وسيلاقي ليفربول غداً السبت فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية والفائز 3-1 على الهلال السعودي، بينما يلتقي الأخير ومونتيري على المركز الثالث غداً أيضاً. واختير النجم المصري لليفربول محمد صلاح أفضل لاعب في المباراة وحظي بتشجيع حار من آلاف المصريين وصفقوا كلما لمس الكرة.

وقال صلاح بعد المباراة: «أعتقد أن كل الملعب كان مصرياً خلال المباراة أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى التشجيع المصري أينما كان». وأقر المهاجم الدولي بصعوبة المواجهة مع الفريق المكسيكي وأن فيرمينو «أنقذ المباراة» منوهاً أيضاً بدور الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي تصدى لعدد من المحاولات المكسيكية على مدى الشوطين.

ويأمل الحمر متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أن يصبح بطلاً للعالم للمرة الأولى في تاريخه وثاني فريق إنجليزي يحقق ذلك منذ مانشستر يونايتد عام 2008. أما مونتيري بطل الكونكاكاف، ففشل في أن يصبح أول فريق من اتحاده القاري يبلغ نهائي مونديال الأندية في نسخته السادسة عشرة.

وأبقى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب عدداً من الأساسيين خارج التشكيلة لأسباب مختلفة، مثل قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب وعكة صحية ومواطنه المصاب جورجينيو فينالدوم، إضافة إلى فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد. واعتمد كلوب للمرة الأولى على قائد الفريق لاعب خط الوسط جوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع إلى جانب جو غوميز. وشهدت الدقيقة 76 توجيه الحكم التشيلي روبرتو توبار البطاقة الصفراء في وجه المدربين كلوب وأنطونيو محمد بعد مشادة كلامية بينهما من دكتي البدلاء وأوضح محمد في المؤتمر الصحفي أن هذه المشادة حصلت بعدما طالب بطرد لاعب من ليفربول بعد خطأ فادح.