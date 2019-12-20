حملة تشجير ناجحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة مبادرة بيئية توعوية تهدف إلى تشجير الصحراء في محمية المنتثر بالشارقة، ويأتي تنظيم المبادرة بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والزوارق السريعة الفورمولا 1.

وأقيمت المبادرة لتعزيز دور الهيئة في مجالات المسؤولية المجتمعية على مستوى الإمارة والدولة، وجاء ذلك على هامش «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية 2019»، حيث تأتي هذه المبادرة تضامناً مع البرنامج العالمي للتشجير والذي يتبناه «الاتحاد الدولي للزاورق السريعة الفورمولا 1» بهدف حماية البيئة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

حضر هذا الحدث، خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعدد من كبار المسؤولين ومنظمي أسبوع الشارقة للبطولات العالمية.