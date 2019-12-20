شكرا لقرائتكم خبر عن الكبار يتصدرون قمة تمهيدي دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت منافسات المرحلة الثانية من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام للرجال لكرة السلة التي جرت أمس الأول عن فوز البطائح على العين 100-55، والشارقة على الظفرة 97-85، والوصل على بني ياس 78-72، وشباب الأهلي على الجزيرة 94-72.
وبنهاية المرحلة الثانية حافظت فرق القمة وهي النصر وشباب الأهلي والشارقة والبطائح والوصل على تصدرها بنفس الرصيد في عدد النقاط، وستسفر المراحل المقبلة على تغيير شكل صدارة الدور التمهيدي الذي يقام من 9 مراحل، يعقبها مباريات الإياب التي تحدد هوية ترتيب منافسات الأدوار النهائية وتحديد هوية بطل موسم 2019-2020.
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