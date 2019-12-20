فوز البطائح والنصر وتعادل شباب الأهلي ومليحة في دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سطر فريق نادي البطائح فوزاً كبيراً بنتيجة (6-صفر) على مستضيفه الحمرية، مساء أمس الأول، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري، سجل الأهداف عمر جمعة هدفين إلى جانب هدف لكل من خالد صالح وبرونو لوسيانو وسعود خلفان وأحمد عبد الله الصالح وعاد النصر من منطقة الظفرة بفوز مهم على أصحاب الأرض بنتيجة (3-1) وسجل للنصر جلال الصيادي هدفين ووديفيد من ضربة جزاء، وسجل للظفرة ماثيو الفيس.

وتعادل فريقا شباب الأهلي ومليحة (1-1) وسجل لمليحة محمد علي بولادي، ولشباب الأهلي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء حسين مال الله، واستحق حارس مليحة سعيد الجابري لقب رجل المباراة، وتأثر شباب الأهلي باللعب الفردي، والاستعجال في هز الشباك فيما تألق مليحة كمجموعة متجانسة خاصة وأنها أول مباراة تكتمل فيها صفوف الفريق.

وبعد نهاية الأسبوع السادس، عاد البطائح للصدارة برصيد 12 وبفارق الأهداف عن النصر الثاني، ثم شباب الأهلي وخورفكان ثالثا ورابعا برصيد 11 نقطة، ودبا الحصن خامساً ب6 نقاط واتحاد كلباء سادساً ب 5 نقاط ومليحة سابعاً ب 5 نقاط والظفرة ثامناً بنقطتين والحمرية تاسعاً بنقطة واحدة.

وعقب نهاية مباراة الحمرية والبطائح على ملعب صالة نادي الحمرية قام عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام النادي بتسليم اللاعب نوفل الطائي جائزة رجل المباراة التي اعتاد نادي البطائح على تقديمها إلى لاعبيه عقب نهاية كل مباراة، والجائزة مقدمة من المعتز لتجارة السيراميك ومواد البناء بحضور حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبد الله بن حليس المدير المالي، وعبدالعزيز المازمي مدير الفريق وخالد حمداوي مساعد المدرب.

وتوجه عبيد سعيد الطنيجي بالشكر إلى جميع الشركات الراعية لنادي البطائح وخص بالشكر الراعي الرئيسي مدينة الشارقة للإعلام (شمس) التي اعتبرها الفأل الحسن على نادي البطائح وأكد أن رعاية جائزة أفضل لاعب ستتواصل من مختلف الشركات.